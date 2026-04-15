Torna Noi Magazine, l'inserto settimanale gratuito del giovedì pubblicato dalla Gazzetta del Sud dal 1996. Questa settimana si parla di Teach For Italy e delle iniziative legate alla promozione delle pari opportunità nelle scuole. Inoltre, viene descritto l’avvio del Gds Lab dell’Università di Messina, un progetto che combina la scrittura umana con l’uso di algoritmi. La rivista propone approfondimenti su temi educativi e innovativi.

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “ Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine ". L’appuntamento è il giovedì (fino al 21 maggio) nell'edicola fisica.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Su Noi Magazine Teach For Italy e la scuola delle pari opportunità. UniMe Gds Lab: l'esordio alla scrittura tra umanità e algoritmi

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