Su Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito della Gazzetta del Sud, in uscita giovedì, si parla delle opportunità offerte dal Servizio Civile Universale ai giovani tra i 18 e i 28 anni. La pubblicazione torna con un focus dedicato alle possibilità di partecipazione, illustrando i dettagli e le modalità di accesso al servizio. L’articolo fornisce informazioni pratiche rivolte a chi desidera saperne di più.

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L’appuntamento è il giovedì (fino al 21 maggio) nell'edicola fisica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Su Noi Magazine l’8 Marzo e tutte le opportunità del Servizio Civile Universale per giovani tra i 18 e i 28 anni

Articoli correlati

Servizio Civile Universale: a Forlimpopoli sei posti per giovani tra i 18 e i 28 anniIl bando, pubblicato nei giorni scorsi, mette complessivamente a disposizione 65.

Leggi anche: Servizio civile universale 2025, via libera a 239 posti nei Vigili del Fuoco: bando in arrivo per giovani dai 18 ai 28 anni

Contenuti utili per approfondire Noi Magazine

Temi più discussi: Su Noi Magazine i rischi del digitale per infanzia e adolescenza e le nuove linee guida della Società; Il profilo dello sciatore secodo i dati dell’app NIVA; Visto da noi: Un caso da manuale; Nel cuore di Catania, l’Opera dei pupi.

Su Noi Magazine i rischi del digitale per infanzia e adolescenza e le nuove lineeRiparte l’inserto gratuito dedicato a scuole e università di Sicilia e Calabria. In prima pagina il focus sui rischi dell’attività online per minori e adolescenti ... messina.gazzettadelsud.it

Su Noi Magazine la cittadinanza digitale e il ruolo speciale della scuola: fari accesi tra SID e Telefono AzzurroTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses ... gazzettadelsud.it

Pasqua si avvicina, e noi siamo pronti a festeggiare con qualità e gusto. Scopri tutte le novità e le collezioni speciali nel nostro nuovo magazine! #Volantino #FareLaSpesa #iNsMercato #ConvenienzaEQualità #ViviAlMeglio - facebook.com facebook