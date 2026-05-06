studenti protagonisti premi e iniziative

Le scuole di Forlì hanno vissuto un momento di grande coinvolgimento con la chiusura della terza edizione del festival ‘In-visibile: un ponte tra Gianni Rodari e Italo Calvino’, promosso dall’Assessorato alle politiche educative del Comune. La manifestazione, dedicata ai giovani, ha registrato un numero di partecipanti superiore rispetto alle edizioni precedenti, evidenziando l’interesse delle scuole locali per le iniziative culturali e creative.

Le scuole forlivesi sono in fermento. Si è conclusa con una partecipazione record la terza edizione del festival ‘In-visibile: un ponte tra Gianni Rodari e Italo Calvino’, promosso dall’Assessorato alle politiche educative del Comune. L’iniziativa ha trasformato per tre giorni la Fabbrica delle Candele in una vera e propria città dell’immaginazione, coinvolgendo oltre 2.300 studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della città, per un totale di oltre 7.000 presenze. In occasione del 25 aprile la classe quarta della scuola primaria Matteotti dell’istituto comprensivo IC7 Carmen Silvestroni ha partecipato al concorso promosso dal Comune di Forlì nella sezione ‘Il dovere della memoria’, ottenendo il primo premio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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