A Santa Sofia due iniziative per ricordare i protagonisti del salvataggio di alti ufficiali britannici

Martedì 28 aprile, a Santa Sofia, si terranno due eventi dedicati ai protagonisti delle operazioni di salvataggio di alti ufficiali britannici. In particolare, si ricorderanno le azioni di salvataggio di alcuni generali e ufficiali avvenute tra settembre 1943 e maggio 1944. Gli appuntamenti sono stati organizzati per rendere omaggio a chi ha partecipato a queste operazioni durante quel periodo.

Martedì 28 aprile Santa Sofia ospiterà due appuntamenti organizzati per rendere omaggio ai protagonisti delle azioni di salvataggio di alti ufficiali inglesi, fra questi alcuni generali, avvenute nei mesi seguenti l'8 settembre 1943 e continuate fino al mese di maggio del 1944.La prima iniziativa.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Padova città d'acque: i ponti celati del canale di Santa Sofia Soirée di Primavera: apertura serale straordinaria del Chiostro di Santa Sofia e del Giardino del MagoTempo di lettura: 2 minutiIl 20 marzo, alle ore 19:30, il Chiostro di Santa Sofia, parte del sito UNESCO, e il Giardino del Mago, insignito del... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ai due poli del Portello medievale: le chiese di S. Sofia e Ognissanti; A Santa Sofia due iniziative per ricordare i protagonisti del salvataggio di alti ufficiali britannici; A Santa Sofia d’Epiro inaugurato il Museo Civico Moti i Madh; Scheda squadra Santa Sofia. Visita guidata in due tappe tra arte, storia e spiritualità nel segno dell'acqua: da Santa Sofia (dove furono battezzati i figli di Galileo) al DuomoLa visita guidata si intitola Le acque vive del battesimo, un percorso padovano e si svolge alle 17.30 a Santa Sofia (via Santa Sofia 102) e alle 18.30 al Duomo (piazza Duomo). Si tratta di ... ilgazzettino.it https://www.bisignanoinrete.com/santa-sofia-depiro-musica-di-qualita-per-il-25-aprile-con-lensemble-marsili/#google_vignette - facebook.com facebook