Lipari celebra la Giornata del Mare | studenti e cittadini protagonisti delle iniziative della Guardia Costiera

L’arcipelago eoliano ha dedicato due giorni alla Giornata del Mare con eventi che hanno coinvolto studenti e cittadini. Durante l’iniziativa, sono state svolte attività legate alla tutela ambientale, alla sicurezza in mare e alla promozione della cultura marinara. La Guardia Costiera ha partecipato organizzando incontri e dimostrazioni pratiche rivolte al pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle tematiche legate al mare.

L’arcipelago eoliano ha celebrato la Giornata del Mare con una due giorni di attività dedicate alla sensibilizzazione ambientale, alla sicurezza e alla valorizzazione della cultura marinara. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, si inserisce nell’ambito delle.🔗 Leggi su Messinatoday.it Giornata del Mare, studenti campani a bordo della Gregoretti con la Guardia CostieraSi sono svolte oggi le celebrazioni della “Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara”, istituita con specifico Decreto Legislativo nel... Tutela del mare e sicurezza, gli studenti a lezione sulle motovedette della guardia costieraIn occasione della Giornata del Mare e della cultura marinara, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello e l’Ufficio Locale...