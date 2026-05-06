Studenti del Lazio a sfida | le Olimpiadi del Primo Soccorso a Civitavecchia
Gli studenti del Lazio partecipano a Civitavecchia alle Olimpiadi del Primo Soccorso, un evento dedicato alla simulazione di interventi di emergenza. La competizione si svolge in piazzale Guglielmotti, dove i partecipanti mostrano le loro capacità pratiche di gestione delle situazioni di crisi. Alla fine della giornata, i migliori qualificati accederanno alla finale nazionale che si terrà a Bolzano.
?? Cosa scoprirai Come gestiranno gli studenti le emergenze reali in piazzale Guglielmotti? Chi vincerà il pass per la finale nazionale a Bolzano? Perché autorità portuali e polizia collaborano con la Croce Rossa? Quali competenze tecniche serviranno ai ragazzi per salvare vite umane??? In Breve La vincitrice regionale accederà alla finale nazionale a Bolzano il 30 maggio 2026. L'assessora Stefania Tinti sottolinea il valore sociale per la cittadinanza laziale. L'evento coinvolge Autori .🔗 Leggi su Ameve.eu
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