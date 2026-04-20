Scilla sfida tra studenti | le Olimpiadi del soccorso formano il futuro

A Scilla si sono svolte le Olimpiadi del primo soccorso, un evento che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti provenienti da varie zone della Calabria. L'iniziativa, organizzata dalla Croce Rossa, ha coinvolto i giovani in prove pratiche e simulazioni di emergenza, con l’obiettivo di promuovere le competenze di primo intervento tra i più giovani. La competizione ha attirato l’attenzione di insegnanti e volontari, creando un momento di confronto tra le diverse realtà scolastiche coinvolte.

Centinaia di studenti provenienti da diverse zone della Calabria si sono riuniti a Scilla per partecipare alle Olimpiadi del primo soccorso organizzate dalla Croce Rossa. L'evento ha protagonisti i giovani partecipanti impegnati in sfide che hanno unito la competizione tecnica a un forte senso di coesione sociale, evidenziando le capacità d'eccellenza del territorio in ambito di soccorso e formazione. L'impegno istituzionale per la formazione delle nuove generazioni Durante la manifestazione, l' .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scilla, sfida tra studenti: le Olimpiadi del soccorso formano il futuro Notizie correlate Potenza, sfida tra studenti: partono le Olimpiadi del primo soccorsoSabato 11 aprile 2026, a partire dalle ore 9:00, la città di Potenza ospiterà la quarta edizione delle Olimpiadi regionali di primo soccorso, un... Corsi ai docenti e 500 studenti intercettati ogni anno: i meccatronici bergamaschi entrano nelle scuole e si formano in casa i lavoratori del futuroUn modo per portare la storica vicinanza che il mondo confindustriale bergamasco ha dimostrato di avere per gli istituti della provincia a un livello... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Olimpiadi di primo soccorso in Calabria: Scilla ospita la sfida; A Scilla le Olimpiadi di Primo Soccorso: studenti in gara tra emergenze simulate; Croce Rossa Italiana, a Scilla la fase regionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso. Olimpiadi di Primo Soccorso, al via in Calabria la fase regionale: studenti alla prova con scenari di emergenzaLa competizione educativa è organizzata dalla Croce Rossa Italiana ed è rivolta agli studenti degli istituti superiori calabresi che si sfideranno tra di loro. La squadra prima classificata conquister ... quicosenza.it Scilla, Olimpiadi del primo soccorso della Croce Rossa: presente anche Giusi Princi, non potevo mancare | VIDEOA Scilla centinaia di studenti calabresi si si sono sfidati nelle Olimpiadi del primo soccorso della Croce Rossa. Un mix di competizione e solidarietà che racconta una Calabria d’eccellenza. Presente ... strettoweb.com Che festa straordinaria le Olimpiadi del primo soccorso della Croce Rossa...se poi aggiungiamo che a vincere sono stati i nostri studenti piacentini del Romagnosi-Casali la gioia è ancora più grande! - facebook.com facebook La judoka azzurra salita sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha raccontato a Vanity Fair il suo percorso nella vita e nello sport dalla depressione all'oro festeggiato con un bacio. Con la vittoria agli Europei è ora contemporaneamente ca x.com