Sabato 11 aprile 2026, a Potenza, si svolgerà la quarta edizione delle Olimpiadi regionali di primo soccorso, organizzate dalla Croce Rossa Italiana. L’evento inizierà alle 9:00 e coinvolgerà studenti degli istituti superiori della zona. La competizione mira a mettere alla prova le capacità di intervento degli studenti in situazioni di emergenza, con l’obiettivo di promuovere la formazione di giovani preparati in materia di primo soccorso.

Sabato 11 aprile 2026, a partire dalle ore 9:00, la città di Potenza ospiterà la quarta edizione delle Olimpiadi regionali di primo soccorso, un evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana che vedrà impegnati gli studenti degli istituti scolastici di secondo grado. La competizione, che si svolgerà tra la sede della Croce Rossa e il Parco Sant’Antonio la Macchia, servirà a selezionare la delegazione lucana che avrà l’onore di rappresentare la Basilicata durante la fase nazionale prevista a Bolzano. Competenze tecniche e simulazioni sul campo a Potenza. Il programma della giornata sabato prossimo prevede l’inizio con le operazioni di accreditamento dei partecipanti alle ore 9:00, aprendo la strada alla gara vera e propria che animerà il territorio potentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza, sfida tra studenti: partono le Olimpiadi del primo soccorso

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