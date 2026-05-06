In risposta alla crescente preoccupazione per le aggressioni ai medici, un progetto coinvolge gli studenti nella creazione di 48 opere grafiche. Queste opere verranno esposte nelle strutture dell'Ulss 9 e hanno lo scopo di sensibilizzare e prevenire comportamenti violenti. I video realizzati dagli studenti rappresentano un tentativo di comunicare in modo diretto e visivo l'importanza di rispettare il personale sanitario.

? Cosa scoprirai Come possono i video degli studenti fermare le aggressioni ai medici?. Quali opere grafiche saranno affisse nelle strutture dell'Ulss 9?. Perché la scuola è diventata parte della sicurezza sanitaria?. Come influenzeranno questi nuovi messaggi il rapporto tra pazienti e medici?.? In Breve 221 studenti hanno creato 48 opere tra ottobre 2025 e febbraio 2026.. Laboratori presso liceo artistico di Verona, istituto San Zeno e ISISS Marco Minghetti.. Commissione di esperti ha selezionato i progetti tra marzo e aprile 2026.. Regione Veneto ha stanziato oltre 60 milioni di euro per indennità emergenza-urgenza.. Tra ottobre 2025 e febbraio 2026, ben 221 studenti del territorio hanno trasformato la loro creatività in uno scudo protettivo per il personale sanitario dell’Ulss 9 Scaligera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti contro la violenza: 48 opere per proteggere i medici

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