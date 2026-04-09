Villafranca | 300 studenti e Carabinieri un patto contro la violenza

A Villafranca, nell’aula magna di un istituto scolastico, si è svolto un incontro tra circa 300 studenti e i Carabinieri. L’obiettivo era discutere di tematiche legate alla violenza e alla sicurezza. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e degli studenti, che hanno dialogato su questioni di attualità e sicurezza nel territorio.

A Villafranca, l’aula magna dell’istituto Carlo Anti ha ospitato un confronto diretto tra le forze dell’ordine e il mondo giovanile. Circa 300 studenti appartenenti alle classi terze hanno partecipato a una sessione dedicata alla legalità e alla sicurezza sociale. L’iniziativa è stata coordinata dal dirigente scolastico Beltrame, con la presenza operativa del capitano Spataro, comandante della Compagnia di Villafranca, e del maresciallo Moffa, alla guida della Stazione locale. L’obiettivo dichiarato è stato quello di siglare un patto di fiducia tra le istituzioni e le nuove generazioni attraverso un dialogo serrato. Durante l’incontro, i relatori dell’Arma hanno affrontato tematiche cruciali per la convivenza civile, partendo dalle derive comportamentali legate alla violenza giovanile, alimentate da recenti e drammatici fatti di cronaca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villafranca: 300 studenti e Carabinieri, un patto contro la violenza “Com’eri vestita?”: a Villafranca d’Asti la mostra contro la violenza dello stupro e dei pregiudiziA Villafranca d’Asti, una mostra contro il pregiudizio: "Com’eri vestita?" sfida la colpevolizzazione delle vittime di violenza Una mostra... Lotta alla violenza di genere: carabinieri siglano un patto d’azione interprovincialeFirmato il protocollo tra i Comandi provinciali di Lecce, Brindisi, Taranto e l’associazione Co. Temi più discussi: I carabinieri al Carlo Anti: 300 studenti a lezione di legalità e sicurezza; 300 studenti veronesi incontrano i carabinieri sul tema della legalità; Studenti dell'Anti di Villafranca a lezione di legalità con i carabinieri; I carabinieri al Carlo Anti: 300 studenti a lezione di legalità. I carabinieri al Carlo Anti: 300 studenti a lezione di legalità e sicurezzaI carabinieri salgono in cattedra a Villafranca: lezione di legalità per 300 studenti del Carlo Anti per un patto di fiducia ... veronaoggi.it Carabinieri in cattedra al Carlo Anti per parlare di legalitàOltre 300 studenti a confronto con i rappresentanti dell’Arma su cyberbullismo, violenza di genere e rischi delle dipendenze ... veronasera.it A Villafranca - facebook.com facebook Rizza, prosegue l'iter per l’unificazione sotto Villafranca. Siete d'accordo Votate il nostro sondaggio x.com