Villafranca | 300 studenti e Carabinieri un patto contro la violenza

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villafranca, nell’aula magna di un istituto scolastico, si è svolto un incontro tra circa 300 studenti e i Carabinieri. L’obiettivo era discutere di tematiche legate alla violenza e alla sicurezza. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e degli studenti, che hanno dialogato su questioni di attualità e sicurezza nel territorio.

A Villafranca, l’aula magna dell’istituto Carlo Anti ha ospitato un confronto diretto tra le forze dell’ordine e il mondo giovanile. Circa 300 studenti appartenenti alle classi terze hanno partecipato a una sessione dedicata alla legalità e alla sicurezza sociale. L’iniziativa è stata coordinata dal dirigente scolastico Beltrame, con la presenza operativa del capitano Spataro, comandante della Compagnia di Villafranca, e del maresciallo Moffa, alla guida della Stazione locale. L’obiettivo dichiarato è stato quello di siglare un patto di fiducia tra le istituzioni e le nuove generazioni attraverso un dialogo serrato. Durante l’incontro, i relatori dell’Arma hanno affrontato tematiche cruciali per la convivenza civile, partendo dalle derive comportamentali legate alla violenza giovanile, alimentate da recenti e drammatici fatti di cronaca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Villafranca: 300 studenti e Carabinieri, un patto contro la violenza

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