Violenza contro i medici l’Ordine di Lecce alza la voce | Escalation inaccettabile

Da lecceprima.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ordine dei medici di Lecce denuncia un aumento di episodi di violenza nei confronti dei professionisti sanitari. Negli ultimi mesi, medici sono stati aggrediti durante le visite e in ambulatorio, portando a un incremento delle segnalazioni ufficiali. La situazione viene definita dall’Ordine come un’escalation inaccettabile, che coinvolge tutta la categoria medica e richiede attenzione immediata.

LECCE – Non è più solo una questione di cronaca nera, ma un allarme sociale che investe l’intera categoria medica. Dopo il grave atto intimidatorio ai danni di uno studio dentistico a Spongano, l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lecce rompe il silenzio con una condanna molto dura, chiedendo tutele immediate per i professionisti della salute. Il presidente della Cao (Commissione albo odontoiatri) di Lecce, Salvatore Caggiula, ha espresso massima solidarietà al collega colpito, inquadrando l’episodio in un contesto ben più ampio e preoccupante. “L’escalation della violenza contro i medici e i sanitari in genere deve far riflettere”, ha dichiarato Caggiula. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

