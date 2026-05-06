Studenti che parteciperanno alla Maturità con abbreviazione per merito | preparazione crediti esame La nostra GUIDA

Un gruppo di studenti del quarto anno delle scuole superiori ha la possibilità di sostenere l’esame di maturità in anticipo, grazie a un sistema di abbreviazione per merito. Questa procedura permette loro di saltare l’ultimo anno, previa verifica dei crediti accumulati e di una preparazione specifica. La scelta di partecipare all’esame anticipato dipende dai risultati ottenuti durante gli anni precedenti e dal raggiungimento di determinati requisiti.

Ciò è previsto dall’art. 13 c. 4 del D. Lgs. n. 622017: sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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