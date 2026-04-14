Esame di Maturità e prove INVALSI | come la C-Pen supporta gli studenti con DSA nella lettura e nella preparazione

Con l’avvicinarsi della sessione d’esame di maturità, gli studenti delle scuole superiori si dedicano con maggiore intensità allo studio e alla preparazione delle prove. Tra le risorse utilizzate, la C-Pen rappresenta uno strumento che aiuta gli studenti con DSA a leggere e comprendere i materiali didattici più facilmente. Questa tecnologia, che permette di scansionare e ascoltare il testo, viene adottata sempre più spesso nelle scuole per supportare le esigenze di apprendimento di alcuni studenti.