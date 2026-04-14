Esame di Maturità e prove INVALSI | come la C-Pen supporta gli studenti con DSA nella lettura e nella preparazione
Con l’avvicinarsi della sessione d’esame di maturità, gli studenti delle scuole superiori si dedicano con maggiore intensità allo studio e alla preparazione delle prove. Tra le risorse utilizzate, la C-Pen rappresenta uno strumento che aiuta gli studenti con DSA a leggere e comprendere i materiali didattici più facilmente. Questa tecnologia, che permette di scansionare e ascoltare il testo, viene adottata sempre più spesso nelle scuole per supportare le esigenze di apprendimento di alcuni studenti.
Con l’arrivo dell’ultimo trimestre dell’anno scolastico, per gli studenti delle scuole superiori inizia la fase più intensa della preparazione all’Esame di maturità.Per chi presenta Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), questo periodo può rivelarsi particolarmente impegnativo: testi complessi da leggere, grandi quantità di contenuti da memorizzare, gestione dell’ansia e necessità di mantenere autonomia nello studio. Negli ultimi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Commissione esame di Maturità 2026: sono in corso di presentazione le domande di partecipazione (obbligatoria per moltissimi docenti). Scadenza 13 aprile. x.com