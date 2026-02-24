A Cavrigla torna il premio al merito scolastico per gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità

A Cavriglia riprende il premio al merito scolastico, creato per riconoscere gli studenti con il massimo dei voti alla maturità. La decisione deriva dalla volontà di valorizzare l’impegno degli studenti e di motivarli a proseguire con entusiasmo il loro percorso di studi. L’iniziativa si rivolge a chi ha dimostrato eccellenza negli esami e mira a premiare il talento e la costanza. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di istituzioni e famiglie.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – L’esame di maturità è uno spartiacque nella vita di ogni studente, un episodio del percorso di crescita che continua ad animare i sogni di chiunque l’abbia sostenuto anche in età adulta. Dal momento, dunque, che questa Amministrazione Comunale crede convintamente nel valore della cultura e dell’istruzione e che stimola le nuove generazioni a seguire i percorsi scolastici con determinazione e impegno, è stato istituito, ormai da dieci anni, il “Premio al Merito Scolastico” per tutti gli studenti che abbiano conseguito la Maturità con la votazione di 100100. Nel corso degli anni sono state molteplici le tipologie di premio scelte, tutte rigorosamente di carattere culturale (visite a musei, abbonamenti al teatro, solo per fare alcuni esempi); per l’edizione attuale è stato deciso di regalare agli studenti la card annuale “Amico Young under 30” quale membership con Palazzo Strozzi che permetterà loro di fruire liberamente di ogni iniziativa culturale organizzata da tale Istituto di Cultura con validità di un intero anno solare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

