Studenti attori | la carrellata al Bolognini

Gli studenti attori hanno partecipato a una sessione di prove sul palco del teatro Bolognini, segnando la conclusione di un percorso formativo. L’attività ha previsto esercitazioni pratiche e interpretazioni davanti a un pubblico, offrendo loro l’opportunità di mettere in scena quanto appreso durante le lezioni. La serata ha rappresentato l’ultimo step di un percorso che ha visto i giovani impegnati in attività teatrali e prove di recitazione.

Il teatro come strumento di crescita. E per un percorso che si chiude, ecco la prova del palco. Accadrà in quattro appuntamenti nell’ambito della tradizionale rassegna ’Studenti in scena’ promossa da Teatri di Pistoia quale momento finale del più ampio progetto "A scuola di teatro" in programma al Teatro Bolognini di Pistoia. Protagonisti saranno ovviamente gli studenti-attori di quattro scuole superiori del territorio che daranno finalmente corpo e voce al lavoro svolto con grande passione e impegno durante l’anno scolastico all’interno dei laboratori teatrali nei singoli istituti. L’apertura di rassegna è affidata al gruppo teatrale ’Le...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studenti attori: la carrellata al Bolognini Notizie correlate Gli studenti diventano attori. Successo per i laboratori dell’Istituto comprensivoDa oltre 40 anni, l’amministrazione comunale promuove l’educazione teatrale all’interno dell’Istituto comprensivo di Medicina, finanziando... Donazione in nome di Matilde. Successo della serata al BologniniL’ultima iniziativa della onlus "Matilde Capecchi-Margherita Silenziosa" ha permesso di raccogliere 1500 euro, che sono stati consegnati...