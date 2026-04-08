L’ultima iniziativa della onlus "Matilde Capecchi-Margherita Silenziosa" ha permesso di raccogliere 1500 euro, che sono stati consegnati all’associazione che provvederà, a sua volta, a devolverli alla ricerca sui tumori pediatrici. Questo il bilancio dello spettacolo "Ma il gatto.dov’è?", andato in scena nei giorni scorsi al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia sotto la regia di Gionni Voltan e l’esibizione della Compagnia del Collegio. Una serata di beneficenza a offerta libera (a partire da 10 euro) promossa con la collaborazione del Comune di Pistoia, del Comune di Serravalle e del Lions Club Serravalle Pistoiese. La serata ha fatto registrare un buon successo di pubblico, con la presenza, tra gli altri, del sindaco di Serravalle Piero Lunardi e dell’assessore all’istruzione Ilaria Gargini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donazione in nome di Matilde. Successo della serata al Bolognini

Federico Tomasoni e l’argento illuminato da un sole di nome Matilde: “Il suo ricordo con me fino al traguardo”Secondo nello ski cross olimpico a Livigno, la dedica del 28enne di Castione della Presolana alla fidanzata scomparsa nell’ottobre 2024: “Avevo...

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Successo della mediazione pakistana, il presidente Usa sui social ha annunciato la svolta nelle trattative. La parola ora passa alla diplomazia - facebook.com facebook

7/4/26.Successo della mostra dell'artista cavarzerana Marina Giuriolo nella biblioteca di Cona: la pittrice ha coinvolto il pubblico, nell'ultimo fine settimana di marzo, grazie alla intensità e capacità espressiva delle opere presentate, come ha sottolineato il sind x.com