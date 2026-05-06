Studenti al comando della legalità | tra droni e Carabinieri

Gli studenti hanno visitato la sede di una compagnia dei Carabinieri per scoprire come vengono impiegati i droni nella sorveglianza del territorio. Durante l'incontro, hanno visto da vicino i dispositivi utilizzati e hanno ascoltato spiegazioni sulle modalità operative. L'obiettivo era comprendere come le forze dell’ordine monitorano le aree pubbliche e controllano eventuali situazioni di illegalità. La visita si è conclusa con una sessione di domande e risposte con gli operatori.

? Cosa scoprirai Come usano i Carabinieri i droni per sorvegliare il territorio?. Cosa hanno scoperto gli studenti visitando la sede della Compagnia?. Come spiegano i militari il passaggio dalla pattuglia al monitoraggio tecnologico?. Perché il dialogo con le scuole è diventato una strategia operativa?.? In Breve Capitano Giuseppe Friscuolo ha illustrato l'esperienza professionale ai ragazzi del Bosco Lucarelli.. Carabinieri Forestali hanno mostrato l'uso operativo dei droni per il monitoraggio naturale.. Percorso formativo avviato nei mesi scorsi per prevenire la devianza giovanile nel Sannio.. Incontri mirano a consolidare la cittadinanza attiva tra le scuole e la Compagnia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Studenti al comando della legalità: tra droni e Carabinieri Notizie correlate Studenti al comando: tra futuro e l’incredibile Puma dei CarabinieriGli studenti delle classi quarte dell'Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Gangale hanno partecipato a un percorso di approfondimento presso la... Leggi anche: Solofra (AV): Incontro tra studenti e Istituzioni. I Carabinieri a tutela della Legalità Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Firenze, gli studenti del Cellini in visita al comando regionale dell'Esercito; Montecassiano, legalità a scuola: gli studenti incontrano i Carabinieri; Como, i Carabinieri incontrano gli studenti: legalità e valori al centro; Gli studenti della Bosco Lucarelli in visita al comando Carabinieri di Benevento. Firenze, gli studenti del Cellini in visita al comando regionale dell'EsercitoLa cerimonia solenne di alzabandiera organizzata dal generale Michele Vicari, responsabile del comando toscano. I ragazzi del professionale fiorentino hanno potuto visitare anche palazzo Santa Caterin ... lanazione.it Montecassiano, legalità a scuola: gli studenti incontrano i CarabinieriConcluso il ciclo di incontri con lezioni su bullismo, cyberbullismo e legalità, culminato con le visite degli studenti al Comando dei Carabinieri di Macerata ... centropagina.it Sparatoria in una scuola in Brasile, due morti e diversi studenti feriti: ad aprire il fuoco un ragazzo di tredici anni x.com Sparatoria in una scuola in Brasile, due morti e diversi studenti feriti - facebook.com facebook