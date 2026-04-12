Studenti al comando | tra futuro e l’incredibile Puma dei Carabinieri

Gli studenti delle classi quarte di un istituto superiore hanno visitato una caserma dei Carabinieri di Cirò Marina per un approfondimento. Durante la visita, hanno assistito a dimostrazioni e hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino le attività delle forze dell'ordine. Tra i momenti più segnanti c’è stato l’osservazione di un veicolo speciale, comunemente chiamato “Puma”, utilizzato dai militari.

Gli studenti delle classi quarte dell'Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Gangale hanno partecipato a un percorso di approfondimento presso la caserma della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina. L'iniziativa, che ha il coinvolgimento diretto degli allievi con le forze dell'ordine, si è sviluppata attraverso due incontri mirati a promuovere i valori della legalità e della cittadinanza tra i giovani del territorio. Un ponte tra istituzioni e futuro professionale dei giovani L'incontro non si .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Studenti al comando: tra futuro e l’incredibile Puma dei Carabinieri FOTO/ Convitto Nazionale, studenti in visita al Comando dei CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiUna mattinata diversa dal consueto, lontana dai banchi di scuola ma ugualmente formativa, quella vissuta oggi dagli alunni... Lingotti d’oro tra i rifiuti: l’incredibile recupero dei carabinieri a Porto CesareoUn cittadino perde un cofanetto con venti lingotti d’oro (valore, 120mila euro), gettandolo per errore nei rifiuti a Torre Lapillo.