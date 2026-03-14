Bidello fotografava studentesse e le denudava con l' IA | arrestato nel Catanese aveva ingente materiale pedopornografico

Un bidello di una scuola media nel Catanese è stato arrestato per aver fotografato e denudato studentesse senza il loro consenso, utilizzando l’intelligenza artificiale. L’uomo aveva raccolto un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Le indagini hanno portato al suo fermo, e sono stati sequestrati vari dispositivi elettronici contenenti immagini e video illegali.

Fotografava, a loro insaputa, le alunne di una scuola media della provincia di Catania, dove lavorava come collaboratore scolastico, e poi modificava le immagini ottenute utilizzando l’intelligenza artificiale denudandole (deep nude) e facendole apparire accanto a lui, come se lo scatto fosse stato fatto mentre erano insieme. E’ la scoperta fatta dalla polizia postale di Catania nell’ambito di un’indagine avviata per diffusione di materiale pedopornografico. E lo stupore degli investigatori è stato tanto nel trovare negli archivi telematici dell’indagato, un collaboratore scolastico di 58 anni, le foto 'originalì con le ragazzine fotografate in diversi locali della scuola e quelle 'taroccatè, modificate con l’Intelligenza artificiale, in cui le ignare studentesse era nude e in posa accanto a lui. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bidello fotografava studentesse e le denudava con l'IA: arrestato nel Catanese, aveva ingente materiale pedopornografico Articoli correlati Collaboratore scolastico fotografava studentesse e le denudava con l'intelligenza artificiale: arrestato nel CataneseFotografava, anche a loro insaputa le alunne di una scuola media della provincia di Catania , dove lavora come collaboratore scolastico, e poi... Leggi anche: Catania, bidello arrestato per deepnude: denudava con l’IA le foto delle studentesse Aggiornamenti e notizie su Bidello fotografava Temi più discussi: Milano, incendio a bordo di un tram. È il quarto incidente in due settimane; La nave russa alla deriva, Italia pronta ad intervenire. I timori per petrolio e gas; Iran, sale l’allerta anche in Italia: vigilanza rafforzata da subito su 28mila obiettivi sensibili. Bidello fotografava le studentesse delle medie e le denudava con l'IACinquantottenne arrestato nel Catanese: aveva ingente materiale pedopornografico ... msn.com Fotografa di nascosto le studentesse a scuola e le denuda con l’IA: arrestato bidello per pedopornografiaUn collaboratore scolastico di 58 anni è stato arrestato nel Catanese e gli è stato sequestrato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici ... fanpage.it Fotografava le alunne e le denudava con l’IA: arrestato bidello di Catania x.com Catania, fotografava studentesse e le denudava con l'IA: arrestato bidello Sequestrato ingente materiale pedopornografico... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook