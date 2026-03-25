Bergamo studente di terza media accoltella un' insegnante fuori da scuola | è gravissima

Un episodio si è verificato fuori da un istituto scolastico di Trescore Balenario, dove uno studente di terza media ha colpito con un'arma un'insegnante di 58 anni. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e sta procedendo con le indagini per chiarire quanto accaduto.

Uno studente ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni. È accaduto questa mattina (25 marzo), alle 7.45, a Trescore Balneario, all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, dove ci sono elementari e medie. Si tratterebbe di un ragazzino di terza media. L'aggressione contro un'insegnante di francese è avvenuta in corridoio. Al momento si hanno pochissime informazioni, solo che la professoressa 57enne è in condizioni molto gravi. L'elisoccorso del 118 l'ha trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sta per essere operata d'urgenza. Carabinieri e agenti della polizia locale sono sul posto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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