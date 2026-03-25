Studente accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario | è gravissima

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove un insegnante di 57 anni è stata ferita da uno studente con un coltello. L'aggressione si è verificata fuori dall'istituto scolastico. Le condizioni dell’insegnante sono considerate molto gravi. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Trescore Balneario (Bergamo), 25 marzo 2026 – Ennesima aggressione a scuola: un’insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente, questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata subito soccorsa e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L’aggressione. Stando alle prime informazioni, l’aggressione si è verificata poco prima dell’inizio delle lezioni, verso le 7.45, all'esterno dell' Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La vittima sarebbe una professoressa e a colpirla sarebbe stato uno studente di terza media, per motivi che non sono ancora noti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Studente accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario: è gravissima Articoli correlati Studente accoltella un professore fuori dalla scuola a Trescore Balneario: è graveUn 58enne è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. Studente accoltella una professoressa fuori dalla scuola a Trescore Balneario: è graveUna 57enne è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. Contenuti utili per approfondire Trescore Balneario Studente accoltella un’insegnante fuori dalla scuola: è graveGrave episodio di violenza a scuola nella mattinata del 25 marzo a Trescore Balneario, dove uno studente ha accoltellato un’insegnante all’ingresso di un ... thesocialpost.it Trescore Balneario, insegnante accoltellata da studente, è graveUno studente questa mattina ha accoltellato un'insegnante fuori da scuola. L'aggressione all'orario di ingresso, intorno alle 7.45, davanti all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore ... rainews.it