Studente accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario | è gravissima

Da ilgiorno.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove un insegnante di 57 anni è stata ferita da uno studente con un coltello. L'aggressione si è verificata fuori dall'istituto scolastico. Le condizioni dell’insegnante sono considerate molto gravi. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Trescore Balneario (Bergamo), 25 marzo 2026 – Ennesima aggressione a scuola: un’insegnante di 57 anni sarebbe  stata  accoltellata da uno studente,  questa mattina, mercoledì 25 marzo,  a Trescore Balneario,  in provincia di Bergamo. La donna è stata subito soccorsa e ora si trova ricoverata in gravi condizioni.  L’aggressione. Stando alle prime informazioni, l’aggressione si è verificata poco prima dell’inizio delle lezioni, verso le 7.45,   all'esterno dell' Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La vittima sarebbe una professoressa e a colpirla sarebbe stato uno studente di terza media, per motivi che non sono ancora noti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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