Mestre rimossi i poster No moschea | la Lega annuncia ricorso

A Mestre, sono stati rimossi i poster con la scritta “No moschea” e la Lega ha annunciato che presenterà ricorso contro questa decisione. La concessionaria che ha eliminato i manifesti ha motivato la scelta affermando che il contenuto non rispettava il proprio codice etico. La questione ora passerà alle autorità competenti che valuteranno se la rimozione sia stata legittima o meno.

? Cosa scoprirai Perché la concessionaria ha ritenuto il messaggio non conforme al codice etico?. Chi deciderà se la rimozione dei manifesti è stata legittima?. Come influirà questa sentenza sulla libertà di espressione sugli autobus?. Quali nuovi limiti imporrà il tribunale alla pubblicità sui mezzi pubblici?.? In Breve Rimozione avvenuta lunedì 4 maggio 2026 per violazione codice etico aziendale.. Concessionaria cita mancata conformità contrattuale ai protocolli di decoro interno.. Ricorso legale della Lega mira a contestare limiti alla libertà espressione.. Esito giudiziario influenzerà futuri standard pubblicitari sul trasporto pubblico veneziano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mestre, rimossi i poster “No moschea”: la Lega annuncia ricorso Notizie correlate Leggi anche: È "guerra" dei manifesti. Poster rimossi a Marialina Leggi anche: Mega moschea in arrivo a Mestre. Mistero sui soldi Panoramica sull’argomento Mestre, rimossi manifesti No moschea dagli autobus. La Lega: Andremo in tribunaleLa concessionaria, responsabile degli spazi pubblicitari, ha disposto la rimozione motivandola con il fatto che il messaggio non rispettava né il contratto né ... repubblica.it A Mestre rimossi dai bus tutti i manifesti «No moschea» della Lega: «Fuori dal codice etico». L'ira del Carroccio: «Ricorso»Nel mirino i contenuti di natura religiosa. Il vicesindaco Vallotto: atto grave, censurati, in giro con le vele ... corrieredelveneto.corriere.it