Negli ultimi mesi, il borgo di Stresa ha registrato un calo nelle ricerche online, scivolando al 30° posto tra le destinazioni turistiche italiane. Questa diminuzione si inserisce in un quadro più ampio di diminuzione dell’interesse verso il Lago Maggiore rispetto alle mete mediterranee. Mentre alcune località del Piemonte riescono a mantenere costante l’attenzione degli utenti, altre continuano a perdere interesse, evidenziando un cambiamento nelle preferenze di viaggio.

? Cosa scoprirai Perché il Lago Maggiore sta perdendo terreno rispetto alle mete mediterranee?. Quali borghi piemontesi riescono invece a mantenere stabili le ricerche online?. Quanto incide il prezzo degli alloggi sulla classifica dei borghi più cercati?. Come può una località storica recuperare le posizioni perse sui motori di ricerca?.? In Breve Stresa registra 33.870 ricerche mensili con case vacanza a 132 euro a notte.. Roccaraso guida la classifica con 165.000 ricerche e alloggi a 185 euro.. Portofino e Amalfi occupano il secondo e terzo posto con costi rispettivamente elevati.. Bardonecchia mantiene il 17° posto grazie alla domanda costante del mercato montano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stresa scivola al 30° posto: calano le ricerche online per il borgo

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