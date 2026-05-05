Stresa perde appeal online | la Perla del Lago Maggiore scivola nella classifica dei borghi più cercati d' Italia

Negli ultimi anni si è assistito a una crescita delle ricerche online di borghi italiani per le vacanze, con alcune località che hanno perso terreno rispetto al passato. Secondo i dati più recenti di un portale europeo di case vacanza, tra le 30 destinazioni italiane sotto i cinque mila abitanti, alcune mete tradizionalmente note hanno registrato un calo di interesse. Tra queste, una località sul Lago Maggiore, conosciuta come una delle perle della regione, ha visto scendere la propria posizione in classifica.

La tendenza di scegliere i piccoli centri per le proprie vacanze è sempre più consolidata. Ma quali sono i borghi più desiderati? Holidu, noto portale europeo di case vacanza, ha stilato la classifica 2026 delle 30 località italiane sotto i 5.000 abitanti più cercate online. Lo studio incrocia i.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Sanremo 2026, la classifica dei cantanti più cercati online. Vince ArisaMancano ormai pochissimi giorni al debutto della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro... Comprare casa in Italia, la classifica dei comuni più cercati dagli stranieriNel 2025 il mercato immobiliare italiano registra una domanda internazionale sempre più orientata verso borghi, piccoli centri e città...