Roma sale al 4° posto Milano scivola | il nuovo podio europeo

Roma ha raggiunto il quarto posto nella classifica delle città europee più apprezzate, mentre Milano è scesa alla diciottesima posizione. La lista è stata diffusa di recente e mette in evidenza le variazioni tra le principali metropoli del continente. La classifica si basa su diversi criteri di valutazione, che includono qualità della vita e attrattività.

La classifica annuale delle migliori città europee ha Roma risalire al quarto posto, mentre Milano scivola alla diciottesima posizione. Il primato resta a Londra, seguita da Parigi e Berlino, confermando un terzetto stabile nel Vecchio Continente. L’analisi della società di consulenza Resonance si basa su 47 metriche aggregate in tre indici principali: vivibilità, amabilità e prosperità. I dati provengono da fonti online come Google, Instagram e TikTok, misurando l’esperienza diretta degli utenti. L’esclusione delle città russe è motivata dall’invasione dell’Ucraina, segnando una rottura geopolitica nella graduatoria. Il Giubileo sta agendo come catalizzatore per la capitale italiana, con 33,4 milioni di fedeli attesi contro i 31,7 milioni previsti inizialmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: La Roma regina del mercato perde a Udine e scivola al quinto posto Leggi anche: La Roma si ferma a Udine e scivola al quinto posto, decide Ekkelenkamp A Day in the Dark Ages: Life in the Year 1000 (Sleep Story) Approfondimenti e contenuti su Roma sale. Discussioni sull' argomento Juventus-Roma 3-3: Gatti salva la Juve al 93'; Serie A: Roma-Juventus, Gasperini favorito all’Olimpico - IGE; Lavoro, Istat: tasso di disoccupazione a gennaio cala al 5,1%, nuovo minimo; Smart working, il Mezzogiorno fermo sotto il 10%, le donne più degli uomini e la generazione 30-49 al vertice. I dati ISTAT. Radio1 Rai. . #Iran In Italia sale l'allerta sul fronte sicurezza per oltre 28mila obiettivi sensibili (4,4mila a Roma). Il Comitato nazionale ordine e sicurezza rafforza la vigilanza, nella Capitale riattivato il piano straordinario sperimentato per il Giubileo e il sistem - facebook.com facebook