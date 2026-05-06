Streets for Kids | l' 8 maggio tre strade scolastiche si trasformano in spazi di gioco e festa

Rimini partecipa alla campagna internazionale Streets for Kids venerdì 8 maggio 2026, con la sperimentazione simultanea di tre strade scolastiche nei quartieri delle scuole primarie "Ferrari", "Fellini" e "Rodari". Le vie interessate — Via del Vischio, Via Quagliati e Via Gambalunga (nel tratto.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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