Viareggio Kids L’Accademia si mette in gioco

Domenica prossima si svolge la seconda edizione di Viareggio Kids, con un ricco programma di eventi in piazza Maria Luisa. L’Accademia delle Muse di Susanna Altemura partecipa con numerose esibizioni e laboratori rivolti a bambini e famiglie. L’evento prevede attività aperte al pubblico, creando un’occasione di intrattenimento e coinvolgimento per tutti i partecipanti.

In occasione della seconda edizione di Viareggio Kids, in programma domenica prossima, l' Accademia delle Muse di Susanna Altemura scende in piazza Maria Luisa con un fitto calendario di esibizioni e laboratori aperti a bambini e famiglie per uno spettacolo accattivante. Dalle 10:30 alle 18:30, lo spazio dell'Accademia diventerà un polo di sperimentazione sonora, dove la performance degli allievi si alternerà a momenti didattici pratici. L'obiettivo dell'iniziativa è favorire l'avvicinamento dei più piccoli al linguaggio musicale attraverso il gioco e l'esperienza diretta con un'occasione di contatto diretto col pubblico.