Partito il progetto Talento Verde di Coldiretti | le aule scolastiche si trasformano in laboratori

É partito "Talento Verde", il progetto promosso da Coldiretti Novara-Vco in collaborazione con l'istituto Bonfantini di Romagnano Sesia. Nella giornata di giovedì 12 febbraio, infatti, sono state consegnate, ad ogni classe dell'istituto, tre piante (Ficus Benjamin, Scheflera, Dracena), fornite dall'azienda Ikebana di Giulini Elvio di Oleggio, che gli studenti dovranno curare fino al termine dell'anno scolastico. Successivamente la classe e lo studente che avranno dimostrato di avere il miglior pollice verde verranno premiati. Durante alcune riunioni, Didò, ha avanzato la proposta, ampiamente promossa, di poter imbastire questo nuovo percorso nelle scuole.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Le mense scolastiche stanno vivendo una significativa trasformazione, introducendo piatti di alta qualità e un'attenzione crescente alla salute e al benessere degli studenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.