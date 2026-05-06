La Corte di Cassazione ha confermato le condanne da tre a cinque anni di reclusione per sette imputati coinvolti nel disastro della discoteca di Corinaldo. I giudici hanno respinto i ricorsi presentati da coloro che avevano optato per il rito abbreviato. La sentenza riguarda le accuse di disastro e omicidio colposo plurimo legate alla tragedia avvenuta nel locale. La decisione chiude il procedimento legale iniziato dopo l'incendio.

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati da 7 imputati che avevano scelto il rito abbreviato e che erano già stati condannati nei primi due gradi di giudizio per le gravi carenze di sicurezza del locale, ritenute causa diretta della morte di cinque minorenni e di una madre 39enne.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Strage discoteca Corinaldo, Cassazione conferma condanne da 3 a 5 anni per 7 imputati per disastro e omicidio colposo plurimo

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