Strage di Corinaldo Cassazione conferma condanne per 5 imputati

La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per cinque imputati coinvolti nell'incidente di Corinaldo. La Quarta Sezione penale ha respinto i ricorsi presentati dagli imputati, rendendo definitive le sentenze di condanna. La decisione riguarda un tragico episodio avvenuto nel 2018, in cui persero la vita sei persone durante un concerto. La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica e dibattiti pubblici.

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, ha rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi dei principali imputati, rendendo definitiva la sentenza della Corte d’appello di Ancona dell’11 luglio 2025 per la strage di Corinaldo dell’8 dicembre 2018 nel locale “Lanterna Azzurra Clubbing”, dove morirono sei persone. Nel giudizio d’appello bis tutti gli imputati erano stati assolti dai reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Riconosciute invece alcune responsabilità minori legate al rilascio delle autorizzazioni: condanne con pena sospesa per l’ex sindaco Principi, Manna, Milani, Gallo, Martelli, Bruni e Tarsi. Assolto il gestore Quinto Cecchini.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage di Corinaldo, Cassazione conferma condanne per 5 imputati Notizie correlate Minacce a Saviano, pg Cassazione chiede conferma condanne(Adnkronos) – Confermare le condanne per le minacce rivolte in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado ‘Spartacus’ a Napoli allo scrittore... Strage di Corinaldo, definitiva la condanna dell’ultimo dello sprayCorinaldo, la Cassazione chiude il caso Marchi: condanna definitiva per la tragedia della Lanterna Azzurra. Aggiornamenti e dibattiti Strage di Corinaldo: sospeso il verdetto per nuovi accertamentiOggi 24 aprile 2026, la Corte d’Appello di Ancona è chiamata a esprimersi sul caso della strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Al centro della decisione ci sono i membri della commissi ... senigallianotizie.it Strage di Corinaldo, definitiva la condanna dell’ultimo dello sprayCorinaldo, la Cassazione chiude il caso Marchi: condanna definitiva per la tragedia della Lanterna Azzurra. È stato respinto il ricorso del 27enne bolognese Riccardo Marchi coinvolto nell’assalto con ... ilrestodelcarlino.it