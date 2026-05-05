La Cassazione ha confermato le assoluzioni per omicidio colposo e disastro riguardo alla vicenda della strage avvenuta in una discoteca nel 2018. La decisione chiude definitivamente il procedimento giudiziario iniziato diversi anni fa, in cui erano coinvolti vari imputati. La sentenza è stata emessa dalla quarta sezione della Corte, che ha respinto i ricorsi presentati contro le condanne precedenti.

La IV sezione della Cassazione ha messo la parola fine al lungo iter giudiziario sulla strage di Corinaldo, avvenuta nella notte dell’8 dicembre 2018 nella discoteca “Lanterna Azzurra Clubbing”, dove persero la vita sei persone, tra cui cinque minorenni e una donna di 39 anni a causa del panico provocato dallo spray al peperoncino spruzzato da un gang specializzata in furti e rapine. I giudici hanno rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai principali imputati, rendendo così definitiva la sentenza della Corte d’appello di Ancona dell’11 luglio 2025. In quell’occasione, nel giudizio d’appello bis, tutti gli imputati erano stati assolti dalle accuse più gravi di omicidio colposo plurimo e disastro colposo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di Corinaldo, la Cassazione conferma le assoluzioni per omicidio colposo e disastro

Notizie correlate

Strage di Corinaldo, Cassazione conferma condanne per 5 imputatiLa Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, ha rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi dei principali imputati, rendendo definitiva la...

Strage Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma. Contestato anche il disastro colposo e l’omicidio colposo plurimoSaranno iscritti in questi minuti sul registro degli indagati Jaques Moretti e la moglie Jessica nell’ambito dell’inchiesta dei pm di Roma legata al...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lanterna Azzurra, altro colpo di scena: slitta la sentenza per la strage di otto anni fa a Corinaldo. I giudici ordinano una nuova perizia; Strage di Corinaldo, nuova perizia sulle balaustre: perché l’appello si sposta sul nodo tecnico della via S3; Napoli, rimosso dall’albergo dei Poveri lo striscione contro il 25 aprile che citava Vannacci; Marinangeli condannato per calunnia all’albanese tirato in ballo per i gioielli.

Strage di Corinaldo: sospeso il verdetto per nuovi accertamentiOggi 24 aprile 2026, la Corte d’Appello di Ancona è chiamata a esprimersi sul caso della strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Al centro della decisione ci sono i membri della commissi ... senigallianotizie.it

La strage di Corinaldo: La nostra tragedia come quella di Crans MontanaSi torna a parlare della Lanterna Azzurra di Corinaldo, proprio mentre oggi è in calendario un’altra udienza per il processo in corte d’appello relativo ai colletti bianchi coinvolti nella vicenda. ilrestodelcarlino.it

, ` : " ´ `" Il 15enne Mattia Orlandi è morto nella strage di Corinaldo insieme a Emma Fabini, 14 anni di Senigallia, Eleonora - facebook.com facebook