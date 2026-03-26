Le indagini sulla strage di piazza della Loggia si concentrano su alcuni locali nel centro di Verona, dove si sarebbero svolti incontri tra rappresentanti dei servizi segreti e gruppi neofascisti. Recenti sopralluoghi hanno confermato la presenza di elementi che collegano queste riunioni alla pianificazione dell’attacco avvenuto nel 1974 a Brescia. Le autorità continuano a verificare le prove trovate in queste aree.

Brescia, 26 marzo 2026 – La storia della strage di piazza Loggia passa anche attraverso alcuni luoghi nel cuore di Verona. Edifici storici nei quali per l’accusa nel 1974 gli ordinovisti veneti e i neofascisti bresciani si incontravano per prendere accordi con ufficiali dell’Arma, dei servizi segreti e della FtaseNato per pianificare attentati, per scambiarsi documenti, soldi, fotografie scottanti. La caserma dei carabinieri di Parona, prima periferia di Verona; palazzo Carli, nel centro della città scaligera, e l’ex sede del Sid, in via Montanari, proprietà dell’Inps. Luoghi su cui molto si gioca la credibilità della superteste Ombretta Giacomazzi, che all’epoca aveva 17 anni e oggi è una teste chiave dell’ultima inchiesta sui presunti esecutori materiali della strage. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage di piazza della Loggia, la pista veronese e il sopralluogo: “L’hanno progettata qui”. Ecco dove avvenivano gli incontri fra servizi e neofascisti

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