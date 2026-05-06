Strage di lupi in Abruzzo il sindaco del borgo di Aschi | La nostra una convivenza pacifica

In un borgo dell'Abruzzo, il sindaco ha commentato la recente uccisione di alcuni lupi, sottolineando che la comunità vive in armonia con la presenza di questi animali. Durante una trasmissione televisiva, ha affermato che le istituzioni devono supportare il territorio in situazioni come questa. La vicenda ha suscitato reazioni tra residenti e rappresentanti locali, mentre le autorità competenti stanno indagando sull’accaduto.

L'inviata di "Mattino Cinque" Emanuela Gentilin è nel borgo di Aschi a Ortona dei Marsi, un comune di circa 400 abitanti della provincia dell'Aquila, non lontano dal Parco nazionale d'Abruzzo dove è avvenuta la strage di circa venti lupi. Aschi, detto anche "il paese dei lupi" come è stato nominato in una delibera del sindaco Giuseppe Buccella, è un comune abituato da sempre a convivere con questi esemplari., "Noi abbiamo un rapporto secolare con i lupi, possiamo dire che i lupi sono una storia di famiglia. Il mio papà da piccola, quando sentivo l'ululato, mi diceva: non devi aver paura dei lupi, il lupo è necessario" ha raccontato una cittadina.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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