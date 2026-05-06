Il procuratore di Termini ha affermato che le indagini sulla strage di Casteldaccia sono state complesse e sono state condotte nei tempi previsti. Ha inoltre respinto le accuse di ritardi nella trattazione del procedimento, sottolineando che le attività investigative sono state svolte con attenzione e precisione. Nessuna altra informazione o dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Respinge le accuse di ritardi nella trattazione del procedimento sulla strage di Casteldaccia il procuratore di Termini Imerese Angelo Cavallo che, dopo la nota di ieri della Cgil e dopo le parole della commissione d’Inchiesta, in un comunicato fa sapere come «le indagini svolte dalla procura della Repubblica di Termini Imerese si siano regolarmente svolte e concluse nel pieno e puntuale rispetto dei termini di legge previsti dal codice di procedura penale con richiesta di proroga autorizzate dal Gip e successivo esercizio dell’azione penale, con richiesta di rinvio a giudizio dell’8.1.2026 nei confronti di cinque persone fisiche e due persone giuridiche».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Strage di Casteldaccia, il procuratore di Termini: indagini complesse svolte nei tempi

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