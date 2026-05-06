Strage di Casteldaccia il procuratore di Termini replica alle accuse | Nessun ritardo nelle indagini

Il procuratore di Termini Imerese ha risposto alle accuse riguardanti le indagini sulla morte di cinque operai avvenuta a Casteldaccia il 6 maggio di due anni fa. In una dichiarazione ufficiale, ha affermato che non ci sono ritardi imputabili alla procura, sottolineando che le indagini sono state condotte senza intoppi. La questione riguarda la tempistica e la gestione del procedimento giudiziario in relazione a quell’incidente.

Sull'indagine sulla morte dei cinque operai che hanno perso la vita il 6 maggio di due anni fa a Casteldaccia, "nessun ritardo è addebitabile alla Procura di Termini Imerese". A dirlo con fermezza all'Adnkronos è il Procuratore capo di Termini Imerese, Angelo Cavallo, che a distanza replica alle.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Strage di Crans Montana, svolta nelle indagini: Italia e Svizzera collaborerannoLa tragedia che ha sconvolto Crans Montana continua a produrre effetti ben oltre i confini svizzeri. Due anni fa la strage di Casteldaccia: "Processo ancora non avviato, è inaccettabile"“Non si può accettare che a due anni di distanza ancora non sia stato avviato il processo”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Due anni fa la strage di Casteldaccia: Processo ancora non avviato, è inaccettabile; Casteldaccia, due anni dopo: servono più risorse e controlli; Lavoricidio: Casteldaccia, Suviana e la tragedia di Paul Neeraj; Due anni fa la strage di Casteldaccia ma di lavoro si continua a morire ogni giorno. Strage Casteldaccia, Procuratore 'Nessun ritardo su indagini'Sull'indagine sulla morte dei cinque operai che hanno perso la vita il 6 maggio di due anni fa a Casteldaccia (Palermo), 'nessun ritardo è addebitabile alla Procura di Termini Imerese'. A dirlo con fe ... adnkronos.com Due anni fa la strage di Casteldaccia ma di lavoro si continua a morire ogni giornoSolo nei primi quattro mesi del 2026 sono 16 le vittime accertate sul lavoro e la strada per riportare la Sicilia ad una maggiore sicurezza è ancora lungo ... blogsicilia.it Casteldaccia, due anni dopo la strage: morti sul lavoro e promesse mancate LINK ALLA NOTIZIA https://quotidianodipalermo.it/casteldaccia-due-anni-dopo-strage-morti-lavoro-promesse-mancate/ - facebook.com facebook Due anni fa la strage di Casteldaccia: "Processo ancora non avviato, è inaccettabile" ift.tt/0zpfrFM x.com