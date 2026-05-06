Strage Casteldaccia Procura | ‘Indagini nei tempi del codice

La procura ha annunciato che le indagini sulla strage di Casteldaccia si sono concluse e sono state inviate a giudizio. Il procedimento ha richiesto due anni di approfondimenti tecnici, che hanno portato alla definizione delle accuse. Cinque persone sono state chiamate a rispondere di fronte alla giustizia, ma i dettagli sui loro ruoli non sono stati resi noti. Il processo sarà ora avviato secondo i tempi previsti dal codice di procedura penale.

? Cosa scoprirai Chi sono le cinque persone coinvolte nel rinvio a giudizio?. Perché le indagini tecniche hanno richiesto due anni di tempo?. Come influiranno le perizie sui gas sulla responsabilità delle aziende?. Quali nuove misure proporrà il Parlamento per velocizzare questi processi?.? In Breve Richiesta di rinvio a giudizio per 5 persone fisiche e 2 giuridiche l'8 gennaio 2026.. La tragedia di Casteldaccia ha causato la morte di 5 operai il 6 maggio 2024.. La deputata Chiara Gribaudo propone una procura speciale per gli incidenti sul lavoro.. Indagini tecniche su gas e impianti hanno richiesto due anni di accertamenti scientifici.. Il Procuratore capo di Termini Imerese, Angelo Vittorio Cavallo, ha respinto le accuse di lentezza giudiziaria riguardanti l’indagine sulla strage di Casteldaccia avvenuta il 6 maggio 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strage Casteldaccia, Procura: ‘Indagini nei tempi del codice Notizie correlate Strage di Casteldaccia, il procuratore di Termini: indagini complesse svolte nei tempiRespinge le accuse di ritardi nella trattazione del procedimento sulla strage di Casteldaccia il procuratore di Termini Imerese Angelo Cavallo che,... Strage di Casteldaccia, il procuratore di Termini replica alle accuse: "Nessun ritardo nelle indagini"Sull'indagine sulla morte dei cinque operai che hanno perso la vita il 6 maggio di due anni fa a Casteldaccia, "nessun ritardo è addebitabile alla... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Strage Casteldaccia: Procuratore respinge accuse sui ritardi; Caso Garlasco: Sempio non risponde al PM, difesa rinvia. Gribaudo: Su strage Casteldaccia Procura ha rispettato i tempiIeri, in collegamento con il convegno della Cgil, ho fatto un intervento generale, non parlavo specificamente della Procura di Termini Imerese. Nella relazione della Commissione sulla strage di Caste ... adnkronos.com Strage Casteldaccia, Procuratore 'Nessun ritardo su indagini'Sull'indagine sulla morte dei cinque operai che hanno perso la vita il 6 maggio di due anni fa a Casteldaccia (Palermo), 'nessun ritardo è addebitabile alla Procura di Termini Imerese'. A dirlo con fe ... adnkronos.com Il #procuratore di Termini Imerese Angelo Cavallo respinge le accuse di ritardi nella trattazione del #procedimento sulla strage di #Casteldaccia, avvenuta il 6 maggio 2024, in cui persero la vita 5 persone - facebook.com facebook Respinge le accuse di ritardi nella trattazione del procedimento sulla strage di Casteldaccia il procuratore di Termini Imerese Angelo Cavallo che, dopo la nota di ieri della Cgil x.com