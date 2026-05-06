Strage Casteldaccia figlio vittima | Due anni senza giustizia

Due anni sono passati dalla strage di Casteldaccia, e il figlio di una delle vittime esprime il suo disappunto, affermando che il tempo trascorso è troppo per non aver ancora ottenuto giustizia. La sua delusione e amarezza sono evidenti nel commento, e continua a chiedersi quando arriveranno risposte concrete riguardo a quanto accaduto. La famiglia attende ancora chiarimenti ufficiali e sviluppi nelle indagini.

(Adnkronos) – "Due anni sono troppi. Troppi per non avere giustizia". E' deluso e amareggiato Gapare Giordano, figlio di Ignazio Giordano, uno dei cinque operai che il 6 maggio 2024 persero la vita mentre lavoravano in una vasca dell’impianto di sollevamento delle acque reflue lungo la statale 113, a Casteldaccia (Palermo). Attraverso l'Adnkronos, Giordano risponde. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Due anni fa la strage di Casteldaccia: "Processo ancora non avviato, è inaccettabile"“Non si può accettare che a due anni di distanza ancora non sia stato avviato il processo”. A due anni dalla morte di Giacomo Ardito, vittima della strada, i genitori chiedono giustizia: "Troppe incongruenze sull'incidente "Sono passati più di due anni dalla morte di Giacomo Ardito, per le conseguenze di un incidente stradale sulla provinciale tra Cassano e Acquaviva, ma... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Strage Casteldaccia: Procuratore respinge accuse sui ritardi. Strage Casteldaccia, figlio vittima: Due anni senza giustizia'Due anni sono troppi. Troppi per non avere giustizia'. E' deluso e amareggiato Gapare Giordano, figlio di Ignazio Giordano, uno dei cinque operai che il 6 maggio 2024 persero la vita mentre lavoravan ... adnkronos.com Strage Casteldaccia, Procuratore 'Nessun ritardo su indagini'Sull'indagine sulla morte dei cinque operai che hanno perso la vita il 6 maggio di due anni fa a Casteldaccia (Palermo), 'nessun ritardo è addebitabile alla Procura di Termini Imerese'. A dirlo con fe ... adnkronos.com