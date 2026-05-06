Strage Casteldaccia figlio vittima | Due anni senza giustizia

Da webmagazine24.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anni sono passati dalla strage di Casteldaccia, e il figlio di una delle vittime esprime il suo disappunto, affermando che il tempo trascorso è troppo per non aver ancora ottenuto giustizia. La sua delusione e amarezza sono evidenti nel commento, e continua a chiedersi quando arriveranno risposte concrete riguardo a quanto accaduto. La famiglia attende ancora chiarimenti ufficiali e sviluppi nelle indagini.

(Adnkronos) – "Due anni sono troppi. Troppi per non avere giustizia". E' deluso e amareggiato Gapare Giordano, figlio di Ignazio Giordano, uno dei cinque operai che il 6 maggio 2024 persero la vita mentre lavoravano in una vasca dell’impianto di sollevamento delle acque reflue lungo la statale 113, a Casteldaccia (Palermo). Attraverso l'Adnkronos, Giordano risponde. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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