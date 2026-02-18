A due anni dalla morte di Giacomo Ardito vittima della strada i genitori chiedono giustizia | Troppe incongruenze sull' incidente

Giacomo Ardito è morto due anni fa in un incidente sulla provinciale tra Cassano e Acquaviva, e i suoi genitori accusano ancora delle incongruenze nelle indagini. Da allora, chiedono risposte chiare e giustizia, poiché credono che alcuni dettagli dell’incidente non siano stati spiegati adeguatamente. Nel frattempo, continuano a seguire da vicino gli sviluppi del caso, sperando in un chiarimento definitivo.

Sono passati più di due anni dalla morte di Giacomo Ardito, per le conseguenze di un incidente stradale sulla provinciale tra Cassano e Acquaviva, ma per i genitori del 28enne la vera pace non è ancora arrivata. "Ci sono troppe stranezze - spiega il padre, Sabino Ardito, a BariToday - nelle modalità in cui è stato portato avanti il caso, al momento archiviato, e leggerezze che non possono passare sottotraccia". Partiamo dalla cronaca, da quel 30 agosto. Quella mattina Giacomo, operaio della Bridgestone di Cassano delle Murge, era alla guida della sua Bmw quando, per cause ancora da chiarire, il 28enne avrebbe perso il controllo del veicolo e finito contro il guardrail, impattando nella parte posteriore con un tir.