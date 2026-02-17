Slalom fra le strade groviera | Servono cento milioni di euro

Il sindaco di Milano, Giuseppe, ha annunciato che la città ha bisogno di almeno cento milioni di euro per sistemare le strade danneggiate, a causa dell’usura causata dal traffico intenso e dalle piogge frequenti. Le strade presentano buche profonde e crepe che complicano la circolazione e aumentano il rischio di incidenti. La richiesta arriva dopo mesi di interventi temporanei, spesso insufficienti a risolvere i problemi alla radice. Ora, l’obiettivo è mettere in campo un piano di manutenzione strutturale che possa durare nel tempo e migliorare concretamente le condizioni delle strade.

Non più interventi tampone e riasfaltature superficiali, ma un piano strutturale capace di affrontare alla radice un problema che da decenni penalizza la viabilità e la sicurezza. È quello che chiede con un appello l'associazione Hq Monza all'amministrazione comunale per risolvere l'annoso problema delle buche sulle strade. "Le strade di Monza tornano a riempirsi di buche e pozzanghere e i cittadini ricominciano a lamentarsi. Il Comune ammette il 'groviera'. Un teatrino che dura da oltre trent'anni", denunciano dall'associazione, puntando il dito contro una gestione giudicata frammentaria e poco lungimirante.