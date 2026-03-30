Strade groviera in centro? Lavori già programmati

A Osimo, le principali vie del centro, tra cui Cinque Torri, Fonte Magna e Cialdini, sono interessate da lavori già programmati. La presenza di crepe e avvallamenti ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che segnalano lo stato delle strade. Le operazioni di intervento sono state annunciate dalle autorità competenti e riguardano le arterie principali della zona centrale cittadina.

Preoccupa lo stato delle strade a Osimo. "Non sono strade periferiche o di campagna, ma sono le maggiori strade del centro, le vie Cinque Torri, Fonte Magna e Cialdini. Come queste, molte strade stanno subendo la stessa sorte, dopo oltre 10 anni di incuria e mancanza di manutenzione – dice il consigliere di Fratelli d’Italia, Giorgio Magi – Oltretutto, si presenta spesso un ulteriore problema: spesso, è il fondo stesso a cedere, vuoi per rattoppi fatti a seguito di opere (interramento della fibra ottica, operazioni sulle condutture) o a causa di perdite dalle tubazioni sottostanti che ne minano la stabilità. Pertanto chiediamo che queste... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Strade groviera in centro? Lavori già programmati" Articoli correlati Leggi anche: Monza, strade groviera e asfalti rappezzati fanno arrabbiare i cittadini Leggi anche: Marano, l’inferno di fango: strade ridotte a groviera dopo le piogge Tutti gli aggiornamenti su Strade groviera Discussioni sull' argomento Strade groviera in centro? Lavori già programmati; Strade groviera in San Donato: l'asfalto cede e si forma una buca profonda; Strada scolastica il Comune di Avellino proroga l’ordinanza. Caserta, strade groviera e rattoppi saltati: viabilità a rischioIl maltempo delle ultime settimane ha aggravato una situazione già fortemente compromessa, riportando al centro dell'attenzione il problema del dissesto stradale a Caserta. Pioggia insistente e sbalzi ... ilmattino.it +++ Viabilità/ A Colleferro strade groviera, buche e asfalto in degrado (2) +++ [ #viabilità #strade #Colleferro #cittàmetropolitanadiRoma #stradeindegrado #ambiente #comuni - facebook.com facebook