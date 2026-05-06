Strade e numeri civici a Latina ora sarà tutto informatizzato

Da latinatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Latina è in corso un intervento di informatizzazione delle strade e dei numeri civici. Sono stati aggiornati e corretti oltre 32.000 numeri civici, mentre il censimento dei residenti ha coinvolto più di 133.600 persone. Sono stati inoltre geo-localizzati circa 14.400 esercizi commerciali, contribuendo a una mappatura più precisa del territorio cittadino.

Oltre 32mila numeri civici sistemati con precisione; censiti 133.643 residenti; geocodificati 14.377 esercizi commerciali; 1.248 strade mappate, per un totale di 5.449 tratti stradali. Sono i numeri del progetto Pnrr del Comune di Latina dedicato alla informatizzazione della numerazione civica.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Notizie correlate

San Polo: nuovi numeri civici in zona Patrascia, pagamenti via PagoPA? Cosa scoprirai Quali vie specifiche della zona Patrascia saranno interessate dai tecnici? Come devono i residenti pagare senza consegnare contanti...

Ora è tutto confermato, Fullkrug non sarà riscattato dal MilanIl futuro di Niclas Fullkrug non sarà più al Milan con l’attaccante rossonero che non sarà riscattato dai rossoneri alla fine del campionato in corso...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Strade senza nome, un paradosso moderno: nell’era digitale restano le Case Sparse; Al via da oggi i lavori per il prolungamento del tram nella zona di piazza Bausan: chiusure e deviazioni; La differenziata arriva in un'altra zona a Palermo: la mappa e il calendario completo; Cambiano sosta e circolazione in città.

strade e numeri civiciStrade senza nome, un paradosso moderno: nell’era digitale restano le Case SparseDalle emergenze sanitarie alla consegna dei pacchi, tante le difficoltà dei residenti negli agglomerati senza toponomastica. Ora il Pnrr stanzia fondi per ... ilsecoloxix.it

Numeri civici aggiornati. Tutti i beneficiMARSCIANO – A Marsciano il Comune ha dato il via alla mappatura georeferenziata dei numeri civici. L’intervento, sostenuto da una misura del Pnrr, permetterà una migliore integrazione dei dati ... lanazione.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.