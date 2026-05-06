Strade e numeri civici a Latina ora sarà tutto informatizzato

A Latina è in corso un intervento di informatizzazione delle strade e dei numeri civici. Sono stati aggiornati e corretti oltre 32.000 numeri civici, mentre il censimento dei residenti ha coinvolto più di 133.600 persone. Sono stati inoltre geo-localizzati circa 14.400 esercizi commerciali, contribuendo a una mappatura più precisa del territorio cittadino.

Oltre 32mila numeri civici sistemati con precisione; censiti 133.643 residenti; geocodificati 14.377 esercizi commerciali; 1.248 strade mappate, per un totale di 5.449 tratti stradali. Sono i numeri del progetto Pnrr del Comune di Latina dedicato alla informatizzazione della numerazione civica.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate San Polo: nuovi numeri civici in zona Patrascia, pagamenti via PagoPA? Cosa scoprirai Quali vie specifiche della zona Patrascia saranno interessate dai tecnici? Come devono i residenti pagare senza consegnare contanti... Ora è tutto confermato, Fullkrug non sarà riscattato dal MilanIl futuro di Niclas Fullkrug non sarà più al Milan con l’attaccante rossonero che non sarà riscattato dai rossoneri alla fine del campionato in corso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Strade senza nome, un paradosso moderno: nell’era digitale restano le Case Sparse; Al via da oggi i lavori per il prolungamento del tram nella zona di piazza Bausan: chiusure e deviazioni; La differenziata arriva in un'altra zona a Palermo: la mappa e il calendario completo; Cambiano sosta e circolazione in città. Strade senza nome, un paradosso moderno: nell’era digitale restano le Case SparseDalle emergenze sanitarie alla consegna dei pacchi, tante le difficoltà dei residenti negli agglomerati senza toponomastica. Ora il Pnrr stanzia fondi per ... ilsecoloxix.it Numeri civici aggiornati. Tutti i beneficiMARSCIANO – A Marsciano il Comune ha dato il via alla mappatura georeferenziata dei numeri civici. L’intervento, sostenuto da una misura del Pnrr, permetterà una migliore integrazione dei dati ... lanazione.it Fuga ad alta velocità tra le strade di San Cristoforo Due uomini, già noti alle forze dell’ordine, non si fermano all’alt e tentano di seminare la polizia con manovre pericolose. Decisivo anche l’intervento dell’elicottero. Arrestati e denunciati, scattano sanzioni p - facebook.com facebook #Mps-Banco Bpm: ecco le tre strade possibili per la fusione. Con e senza #Generali x.com