Ora è tutto confermato Fullkrug non sarà riscattato dal Milan

È stato ufficializzato che Niclas Fullkrug non resterà al Milan anche dopo questa stagione. L’attaccante non sarà riscattato dai rossoneri e tornerà temporaneamente al West Ham. La decisione è stata confermata e non ci sono state ulteriori trattative o accordi per il suo trasferimento definitivo. Fullkrug, quindi, lascerà il club italiano e riprenderà il suo percorso con il club inglese.

Il futuro di Niclas Fullkrug non sarà più al Milan con l’attaccante rossonero che non sarà riscattato dai rossoneri alla fine del campionato in corso facendo ritorno, almeno momentaneamente, al West Ham. Novità sul futuro di Fullkrug (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano i l futuro dell’attaccante classe 1993 non sarà più a Milanello con il giocatore pronto a vivere le ultime settimane in rossonero. Arrivato lo scorso inverno per andare a rinforzare la rosa del Milan per quello che riguarda l’attacco, il centravanti tedesco non è riuscito a dare un grande contributo, almeno in termini numerici, mettendo a segno una sola rete in questo campionato.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ora è tutto confermato, Fullkrug non sarà riscattato dal Milan Notizie correlate Calciomercato Milan, addio a Füllkrug: ecco perché non sarà riscattato dai rossoneriNell'ultima sessione invernale di calciomercato, visto il lungo stop per infortunio nel quale è incappato Santiago Giménez, il Milan era corso ai... Dal record di gol ai tedeschi del Milan: quante ne sa Füllkrug... su FüllkrugIn poche settimane, Niclas Füllkrug ha già conquistato i tifosi del Milan grazie alle sue prestazioni in campo e alla sua simpatia e disponibilità... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Milan, le top news di giornata: le possibili scelte di Allegri per Napoli; Diretta Napoli-Milan 1-0 (Politano 78'): vince il Napoli!. Fullkrug-Milan, Fabrizio Romano conferma: la dirigenza ha deciso il suo futuroIl Milan ha preso una decisione definitiva sul futuro di Niclas Fullkrug, come riportato sui suoi canali da Fabrizio Romano. spaziomilan.it Fullkrug Milan, destino segnato: decisione presa sul riscatto dal West Ham! L’avventura in rossonero per il tedesco è già ai titoli di coda?Fullkrug Milan, destino segnato: decisione presa sul riscatto dal West Ham! L'avventura in rossonero per il tedesco è già ai titoli di coda? calcionews24.com Niclas Fullkrug va riscattato dal West Ham per 5 milioni di euro: SÌ o NO facebook #Milan, decisione presa su #Fullkrug x.com