Stop alle fake news sulla transizione energetica Osservatorio e Newcleo fra i banchi di scuola

Un nuovo progetto mira a contrastare le fake news sulla transizione energetica coinvolgendo studenti e istituzioni scolastiche. L’osservatorio e l’azienda di tecnologia nucleare hanno organizzato incontri nelle scuole per approfondire i temi legati all’energia e alla sostenibilità. Durante le lezioni, si affrontano le informazioni corrette rispetto alle notizie false che circolano sul tema, con l’obiettivo di favorire un’informazione più accurata tra i giovani.

"Chi va più in profondità quando pensa, è destinato ad andare anche più lontano". Parole di Andrea Ceccherini, presidente dell’ Osservatorio for independent thinking davanti a una platea di 300 ragazzi di scuole superiori, riuniti ieri all’Istituto Schiaparelli-Gramsci per la terza edizione dell’evento ’ Fact-checking in ambito energetico’ promosso dallo stesso Osservatorio e Newcleo, conosciuta come la startup italiana (con sede a Parigi) dal nucleare pulito. Classificata come la seconda azienda più avanzata al mondo nell’innovazione in campo nucleare. A parlare con gli studenti, il fondatore e ceo Stefano Buono e l’ad di A2A Renato Mazzoncini (foto).🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stop alle fake news sulla transizione energetica. Osservatorio e Newcleo fra i banchi di scuola Notizie correlate «Navi, stop concorrenza sleale nel Golfo. Transizione energetica, Ue oltranzista»«Gli armatori che operano nel Golfo di Napoli garantiscono un servizio di trasporto pubblico locale fondamentale per la continuità territoriale,... Stop fake news geologiche: il Molise crea un filtro tecnico unicoL’Ordine dei Geologi del Molise e l’Ordine dei Giornalisti regionale hanno siglato un accordo per creare un ufficio stampa dedicato, un modello... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Stop alle fake news sulla transizione energetica. Osservatorio e Newcleo fra i banchi di scuola; Agrivoltaico, si può fare: kiwi a Faenza, limoni a Palermo; Casa, petizione dei prof sul Bei. Funaro: Mossa strumentale; Stop al luna park dell’orrore: adesso bisogna scoprire se Sempio è stato protetto. Fumagalli (Ospedale Niguarda): Stop alle fake news, non è vero che scegliamo chi curareStop alle fake news, non è vero che scegliamo chi curare queste le parole di Roberto Fumagalli, direttore del dipartimento di anestesia e rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano, in un video ... affaritaliani.it Crans Montana, presidente Svizzera Parmelin conferma a Mattarella stop invio fatture mediche alle famiglie x.com Ristorante EUR. Giulio Cercato · Dream Big. Il weekend che stavi cercando esiste Genitori relax Bimbi divertimento non stop Animazione Foresta dinosauri Laboratori bimbi Parchi giochi BBQ fai da te Menu fisso o alla carta Tutto in - facebook.com facebook