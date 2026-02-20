Navi stop concorrenza sleale nel Golfo Transizione energetica Ue oltranzista

L’Autorità portuale ha deciso di bloccare la concorrenza sleale nel Golfo di Napoli, dopo numerosi segnali di pratiche scorrette da parte di alcune compagnie. La decisione arriva in risposta alle richieste di armatori e cittadini, che lamentano prezzi troppo bassi e servizi inaffidabili. La questione si concentra sulle rotte di collegamento tra le isole e il continente, dove alcune aziende avevano ridotto i costi per attirare clienti, compromettendo la qualità del servizio. Ora si cerca di garantire trasporti più sicuri e stabili per tutti.

«Gli armatori che operano nel Golfo di Napoli garantiscono un servizio di trasporto pubblico locale fondamentale per la continuità territoriale, efficiente e a prezzi contenuti per i residenti. Sono giustamente soggetti a una regolazione rigorosa per la sicurezza in mare, con costi significativi per equipaggi e infrastrutture. È inaccettabile la concorrenza sleale dei charter che operano come trasporto regolare, perché non rispettano le norme pensate per garantire un trasporto sicuro. Anche il Disegno di Legge sulla Valorizzazione della Risorsa Mare contiene passaggi che potrebbero indebolire la regolazione: abbiamo segnalato il rischio più volte al Governo e alle Commissioni parlamentari.