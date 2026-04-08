Stop fake news geologiche | il Molise crea un filtro tecnico unico

L’Ordine dei Geologi del Molise e l’Ordine dei Giornalisti regionale hanno firmato un accordo per istituire un ufficio stampa dedicato alla verifica delle notizie geologiche. Questo progetto mira a contrastare le fake news nel settore, creando un modello unico a livello nazionale. L’obiettivo è fornire un punto di riferimento tecnico e affidabile per le informazioni legate alla geologia nella regione.

L’Ordine dei Geologi del Molise e l’Ordine dei Giornalisti regionale hanno siglato un accordo per creare un ufficio stampa dedicato, un modello inedito nel nazionale. L’intesa mira a filtrare le informazioni tecniche durante le emergenze per evitare la diffusione di notizie errate. Il protocollo è stato formalizzato attraverso la firma di Vincenzo Cimino, presidente dell’Odg Molise, e Domenico Angelone, al vertice dei Geologi regionali. L’obiettivo primario è stabilire un ponte diretto tra chi analizza i fenomeni naturali e i fatti alla cittadinanza. L’iniziativa nasce per rispondere a una necessità concreta: l’interpretazione corretta dei dati geologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop fake news geologiche: il Molise crea un filtro tecnico unico Esami del semestre filtro di Medicina, tra phishing e fake news: inchiesta su truffe informaticheSi spacciavano per funzionari pubblici, ma i tecnici informatici non ci erano cascati. Controlli sulle caldaie, Cna: "Stop alle fake news, non c'è nessuna riduzione delle verifiche"“Negli ultimi giorni il settore della manutenzione degli impianti termici è stato attraversato da una forte ondata di confusione.