Il Manchester City ha annunciato ufficialmente la separazione dal difensore John Stones, che lascerà il club a parametro zero. La società ha comunicato la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza. La notizia apre la possibilità di un trasferimento gratuito per Stones, che potrebbe approdare in una nuova squadra. La Juventus è stata indicata come una delle società interessate al giocatore.

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© Calcionews24.com - Stones Manchester City, ufficiale l’addio a parametro zero: occasione per la Juve!

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