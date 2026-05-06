A Brooklyn si è svolto un evento esclusivo con la partecipazione di alcuni volti noti, tra cui un attore famoso e una modella di rilievo. Tra gli ospiti presenti c’erano anche membri di una band internazionale, che hanno presentato un nuovo album. Durante la serata, si sono esibiti sul palco e sono stati immortalati in diversi scatti fotografici. Sono stati inoltre annunciati progetti futuri legati alla musica e alla moda.

? Cosa scoprirai Chi ha partecipato all'evento esclusivo a Brooklyn insieme a DiCaprio?. Come ha fatto Mick Jagger a mantenere la voce del 1968?. Perché Paul McCartney ha prestato il basso ai Rolling Stones?. Cosa accadde a Keith Richards durante un concerto nel 1965?.? In Breve Nuovo album Foreign Tongues con 14 brani in uscita il 10 luglio.. Paul McCartney presta il basso e Robert Smith offre backing vocals.. Registrazioni effettuate al Metropolis di Londra sotto la guida di Ben Watt.. Steve Jordan sostituisce Charlie Watts per il brano punk-rock Hit me in the head.. A Brooklyn, sotto la volta dell’ex banca popolare The Weylin, i Rolling Stones hanno presentato il venticinquesimo album in studio intitolato Foreign Tongues davanti a un pubblico d’élite che includeva Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stones a Brooklyn: nuovo album con DiCaprio e Ceretti tra le star

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