Eccoli lì, i ragazzi irresistibili. Uno fasciato dentro una ridicola giacca vaudeville, gli altri due che paiono opere di un intagliatore del legno, le facce ricavate da un tronco di sequoia, la peggiore pubblicità per una crema antirughe. Li conosciamo dal tempo di JFK, li ritroviamo in quello di Trump. Suonavano già quando sul soglio di Pietro c’era Giovanni XXIII, non il papa americano. Sopravvissuti perfino alla più longeva regina della Corona britannica, Liz Windsor. Si trovasse un modo per farli campare altri cinquant’anni, sfornerebbero dischi nella stessa cifra stilistica di “ Sticky Fingers” o “Tattoo you”. Li ibernassero, tra quattro secoli l’umanità riscoprirebbe in loro la certezza del rock.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mick Jagger: “La mia voce ‘fresca’ come nel ’68? Allora prendevo un sacco di roba, il segreto è la pratica”. I Rolling Stones presentano “Foreign Tongues”. Ad applaudirli Leonardo DiCaprio con la fidanzata Vittoria Ceretti

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