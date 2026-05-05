Musica Dopo le prime indiscrezioni, Jagger & soci ufficializzano "Foreign Tongues", anticipato dal singolo "In the Stars", già disponibile sulle piattaforme digitali Musica Dopo le prime indiscrezioni, Jagger & soci ufficializzano "Foreign Tongues", anticipato dal singolo "In the Stars", già disponibile sulle piattaforme digitali Dopo le prime indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, i Rolling Stones ufficializzano l’uscita del loro nuovo album in studio: il 10 luglio sarà pubblicato in tutto il mondo Foreign Tongues. Una raccolta di 14 brani, che arriva a meno di tre anni di distanza da Hackney Diamonds, il disco vincitore di un Grammy Award, raccolta di cover che aveva riposizionato Jagger & soci anche tra un pubblico più giovane.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Le lingue straniere degli Stones, nuovo album il 10 luglio

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