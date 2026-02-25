Da Sting a Bill Gates figli senza eredità | la nuova etica dei vip

Le star scelgono il merito invece del patrimonio per educare le nuove generazioni al valore del lavoro Dalle ville di. Dalle ville di Hollywood ai grattacieli della Silicon Valley una nuova tendenza sta prendendo piede tra i vip. Sempre più celebrità hanno deciso di rompere la tradizione del passaggio generazionale dei beni, dichiarando guerra al concetto di rendita passiva per i propri figli. In una recente intervista rilasciata a France Inter, il leggendario Sting ha ribadito con forza la sua posizione, spiegando che non intende accantonare patrimoni colossali per i suoi sei eredi. Il cantautore britannico teme infatti che una ricchezza piovuta dal cielo possa diventare un fardello insostenibile, capace di soffocare qualsiasi ambizione personale o desiderio di riscatto professionale. Questa tendenza riflette un cambiamento profondo nel modo in cui l’élite globale intende la responsabilità genitoriale e sociale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

